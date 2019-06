Halbtagesfahrt : Pensionäre fahren in den Modemarkt

Am Donnerstag, 13. Juni, bietet der Pensionärverein Reinheim eine Fahrt zum Modemarkt Adler nach Saarbrücken an. Abfahrt ist um 12 Uhr an der Kirche. Der Fahrpreis beträgt inklusive Essen im Restaurant 18 Euro.

