Kommunalpolitisch bleibt hier alles beim alten : Eine Grill- und Wanderhütte und neue Spielgeräte sollen her

Brenschelbach Yvonne Malter kann in Brenschelbach ihre Arbeit als Ortsvorsteherin fortsetzen. Einige Pläne für den Ort sind schon am reifen.

Bei einer Enthaltung erhielt als Stellvertreter Roland Kitto das Vertrauen der anwesenden Damen und Herren. Zu Schriftführern wählte das Gremium Heiko Kitto und Mario Müller. Nach der Rekordzeit von nur 21 Minuten war die Sitzung vorbei. „Ein besonderer Dank gilt der Stadtverwaltung, dort finden wir als entfernt gelegener Stadtteil trotzdem stets ein offenes Ohr, ebenso bei der Bürgermeisterin. Auch das ehrenamtliche Engagement der alten und neuen Ortsratsmitglieder muss herausgestellt werden“, betonte Yvonne Malter. Sie übernahm vor sieben Jahren das Amt der Ortsvorsteherin nach dem plötzlichen Tod des damaligen Ortschefs Alexander Guth. Ein familiäres Trio weist der Brenschelbacher Rat als Besonderheit auf: Neben Roland Kitto (68) sitzen auch seine Söhne Holger (41) und Heiko (45) im Ortsrat. Der neue Stellvertreter Roland Kitto ist im Ort bekannt, gehörte er doch 35 Jahre der Vorstandschaft des Sportvereins an und leitete zwölf Jahre als Vorsitzender die Vereinsgeschicke des SVB. Im Gespräch mit der SZ nannte Yvonne Malter als künftige Vorhaben die Neugestaltung des Spielplatzes mit weiterer Ausstattung an Spielgeräten. In der Nähe des Denkmals sei der Bau einer Grill- und Wanderhütte in Planung und in Zusammenarbeit mit dem Saarpfalz-Kreis soll ein grenzüberschreitender Wanderweg mit Start am Dorfgemeinschaftshaus geschaffen werden.