Verkehrsunfall in Blieskastel : Zwei Personen werden bei Zusammenstoß zweier Pkw verletzt

Blieskastel Am Freitag, 8. November,gegen 15.05 Uhr, hat sich in Blieskastel in der Bliesgaustraße an der Einmündung Zum Sportplatz ein Zusammenstoß zweier Pkw ereignet. Dabei wurden die beidem Insassen eines Mazda 3 mit Homburger Kreiskennzeichen, der die Bliesgaustraße befuhr, leicht verletzt, weil sich durch den Aufprall beide Airbags ausgelöst hatten.

Der 75-jährige Fahrer eines Dacia, derr mutmaßlich die Vorfahrt des Mazda missachtet hatte, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden von jeweils rund 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es in der Bliesgaustraße zu leichten Verkehrsbehinderungen.