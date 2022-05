Hubertushof Niederwürzbach erzählt seine besondere Geschichte : Kleine Heimatstube statt Nebenzimmer

Niederwürzbach Der Hubertushof reduziert Sitzplätze und erzählt seine Geschichte – und die hat zu tun mit der „Gräfin Mariannen-Quelle“.

Riesig groß dominiert der Hubertushof das Ende der Wohnstraße „Kirschendell“ in Niederwürzbach. 55 Jahre lang besteht in diesem Jahr das Restaurant. In einem der Nebenräume stellt die Familie der Wirtin nun ihre Geschichte dar. Eine kleine Heimatstube ist entstanden, die davon lebt, dass Manuelas Eltern, Christel und Hans Born, erzählen, wie sie die vergangenen Jahrzehnte in ihrem Gasthof erlebten. Das Gebäude des Gasthofs hatte ursprünglich eine ganz andere Nutzung. Engelbert Krämer, der Vater von Christel Born, baute es, um seinen Betrieb unterzubringen. Krämer produzierte Holzkisten. Überwiegend waren es Getränkekisten. So die Kisten für die Blieskasteler „Gräfin Mariannen Quelle“. Mineralwasser und Limonaden wurden in den Kisten transportiert. Hans Born erzählt, wie Engelbert Krämer in den Nordvogesen ganze Baumstämme kaufte, sie in Seelbach zersägen ließ und in Niederwürzbach Kisten daraus machte. Wenn es besonders viel in der Werkstatt zu tun gab, musste die ganze Familie mithelfen und Kisten zusammennageln.