100x100 des Kulturstammtischs : Kunstauktion in Blieskastel kam gut an

Kunstauktion in Blieskastel kam gut an

Blieskastel Der Kulturstammtisch präsentierte wieder sein Format 100x100. Nicht nur der Kultusministerin gefiel das Angebot ziemlich gut.

Nach pandemiebedingter zweijähriger Pause lud der Kulturstammtisch (KST) Blieskastel zum siebten Male in die Bliesgau-Festhalle zu seiner Kunstauktion 100x100 ein. Trotz sommerlichen Temperaturen und Muttertag fand die Kunst in unterschiedlichen Techniken und Stilrichtungen an zwei Tagen große Aufmerksamkeit, Höhepunkt war am Sonntagnachmittag die Versteigerung der präsentierten Werke.