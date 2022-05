Vortrag in Lautzkirchen : Bildervortrag über Idee und Vision des Sternenweges

Lautzkirchen Zuweilen ist die Zeit reif, um aufzubrechen und neue Wege zu gehen. In diesem Kontext steht die über 1000-jährige Kulturgeschichte der europäischen Wege der Jakobspilger. Das europäische Modellprojekt „Sternenweg/Chemin des étoiles“ verbindet diesen Mythos mit den Ursprüngen des europäischen Gedankens.

Im Biosphärenreservat Bliesgau hat das Projekt seine Wurzeln. Zwei Routen verlaufen vom ehemaligen Benediktinerkloster in Hornbach wie ein roter Faden durch diese Kulturlandschaft und laden dazu ein, zu entdecken was verbindet. „Das Unterwegssein und Spurensuchen unter der Milchstraße und entlang der mittelalterlichen Pilgerwege in unserer Heimat bietet so etwas wie den Malgrund für jene inneren Bilder, die das Leben besser verstehen lassen und für nachhaltige Lebensformen erfinderisch machen“, schreibt der Ideengeber und Leiter dieses Modellprojektes, Peter Michael Lupp.