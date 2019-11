Lesung in Blieskastel : Katrine Engberg liest am Dienstag in der Orangerie

Katrine Engberg. Foto: Les Kaner

Blieskastel Am Dienstag, 12. November, veranstaltet die Gollenstein-Buchhandlung in Blieskastel in Zusammenarbeit mit dem Kulturamt der Stadt eine Krimilesung mit der dänischen Autorin Katrine Engberg. Engberg liest aus ihrem Kopenhagen-Thriller „Blutmond“.‘ Tritt der Mond bei einer totalen Mondfinsternis in den Kernschatten der Erde ein, nimmt er eine blutrote Farbe an, deshalb spricht man von einem „Blutmond“‚.

Bei „Blutmond“, so heißt es in Afrika, befinden sich Erde und Mond im Krieg. Und Unruhe und Veränderung stehen der Erde bevor. Die Copenhagen Fashion Week steht also unter keinem guten Stern, als sie kurz vor dem astrologischen Großereignis mit einer rauschenden Party eröffnet wird. Noch in der selben Nacht stirbt vor den Augen einer afrikanischen Prostituierten der Modezar Alpha Bartholdy, ein Mann, der in Kopenhagen bekannt ist wie ein bunter Hund, und den auch Polizeiassistent Jeppe Korners bester Freund gut kannte. Mehr als gut kannte. Katrine Engbergs zweiter Fall für Jeppe Korner und Anette Werner führt hinter die Kulissen der Haute Couture. Im Trubel der Aftershowpartys und im Dunkel des skandinavischen Winters begegnen die Ermittler vielen schillernden Figuren, aber auch manch einsamer Seele.