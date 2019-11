Blickweiler Erinnerungen an das frühere Kalkwerk in Blickweiler, das einst ein wichtiger Wirtschafsfaktor war.

Die Erweiterung des Kalksteinabbaus bei Wolfersheim/Erfweiler–Ehlingen wird seit Jahren diskutiert, unsere Zeitung berichtete mehrfach. Beim Wiederaufbau nach den beiden Weltkriegen spielte der Umgang mit Weiß- und Grau-Kalk für Generationen im Bliestal eine wichtige Rolle. Ein Blick zurück zeigt, dass vor exakt 120 Jahren in Blickweiler ein Ringbrennofen mit einer Bahn-Verladestation in Betrieb ging. Eine Drahtseilbahn zwischen dem Kalkwerk Blickweiler und dem Kalbenberg bei Wolfersheim wurde 1905 eingeweiht. Die Verbindung zwischen Ringbrennofen und Kalksteinbruch betrug stolze 2673 Meter.

Es war ein mühsamer und beschwerlicher Weg der Urväter, als zwischen 1870 und 1880 die Kalksteinausbeutung in größerem Umfang mit dem Übertageabbau begann. Kalkwerk und Drahtseilbahn kamen hinzu. „In mühevoller Handarbeit mit Spitzhacke und Schaufel wurde das Gestein vom Abraum freigelegt, von Hand mit dem Meißel das Gestein angebohrt, gesprengt und auf eine mit Manneskraft tragbare Gewichtsmenge verkleinert“, hat Hugo Wannemacher von der Historischen Interessengemeinschaft Blickweiler in Archiven erkundet.

Der Blickweiler Ringbrennofen mit 34 Brennkammern war in T- Form angelegt. Das Kalkwerk-Gelände umfasste 16 000 Quadratmeter, der Schornstein war 62 Meter hoch, über 100 Arbeiter aus dem Bliestal fanden Lohn und Brot. Eine Hinweistafel am Freizeitweg in Blickweiler hält das Stück Heimatgeschichte mit Drahtseilbahn und Kalkwerk wach.

„Die Steine wurden in den ersten Steinbruch- Betriebsjahren mit Pferdefuhrwerken über die Wolfersheimer Hohl und Blickweiler nach Lautzkirchen transportiert, denn dort war der erste kleine Kalkbrennofen bereits 1870 in Betrieb.“ Der Ringbrennofen Blickweiler mit einer Bahn- Verladestation folgte im Jahre 1899. „Die Wagen mussten dorthin mühsam den Wecklinger Bach durch eine Furt überqueren, Anträge zur Verbesserung der Straßensituation lehnte das königliche Bezirksamt ab. Daher begannen die Verantwortlichen in den Jahren 1902 bis 1904 mit dem Bau einer Drahtseilbahn. Von 20 Seilbahntragmasten gestützt, wurde die Verbindung vom Kalkwerk Blickweiler zum Steinbruch bei Wolfersheim über eine Länge von 2673 Metern hergestellt. Mit 53 Seilbahnwagen, die im Abstand von 136 Metern die Strecke befuhren, konnte eine Transportleistung von 20 Tonnen/Stunde erreicht werden“, hat Hugo Wannemacher ermittelt. Anlässlich des Biosphärenfestes in Wolfersheim fertigte Heimatforscher Ludwig Weber eine viel beachtete Nachbildung der Drahtseilbahn.