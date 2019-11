Täter bricht zwei Geldspielautomaten auf : Einbruch in eine Gaststätte in Lautzkirchen

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Lautzkirchen Ein Einbrecher ist mutmaßlich in der Zeit von Montag, 4. November, 11.30 Uhr, bis Dienstag, 5. November, 15.30 Uhr, in eine Gaststätte in der Pirminiusstraße in Lautzkichen eingedrungen. Wie die Polizei berichtet, hat der bisher unbekannter Täter zunächst, unter Zuhilfenahme eines Hebelwerkzeuges, ein Fenster der im Erdgeschoss befindlichen Gaststätte aufgebrochen und gelangte so in den Gastraum.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dort begab sich der Täter offenbar zielgerichtet zu zwei Geldspielautomaten. Diese hat er ebenfalls aufgehebelt. Das darin befindliches Bargeld in bislang unbekannter Höhe nahm der Einbrecher an sich und flüchtete anschließend von der Tatörtlichkeit.