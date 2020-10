In Blieskastel ist ein Leerstand verschwunden : Diese Leute wissen sich zu helfen

Auf unserem Bild (von links): Sandy Will, Heike Philippi-Braun, Karin Groh sowie Beate und Ralf Weber. Foto: Christel Jene

In Blieskastel fand sich eine Lösung in Hinblick auf den vorweihnachtlichen Markt und den Christkindlmarkt.

Blieskastel (red/mh) Seit wenigen tagen Oktober gibt es Dekorationsartikel und Kunsthandwerk in der ehemaligen Metzgerei Roh in Blieskastel zu bestaunen. „Vorbeikommen und entdecken lohnt sich“, sagt Sandy Will vom Fachgebiet Kultur, Tourismus, Biosphäre und ÖPNV der Stadt, „Geschenke für Bekannte, Freunde und Familie finden oder sich einfach mal selbst beschenken – alles ist hier möglich.“

Der sehr beliebte vorweihnachtliche Markt sowie der nicht minder beleibte Christkindlmarkt mussten in der Batrockstadt aus den allseits bekannten Gründen leider abgesagt werden. Aber langjährige Aussteller/innen des vorweihnachtlichen Marktes wollten dennoch ihre besondere Ware und Geschenkartikel einem großen Publikum vorstellen und zum Kauf anbieten.

Nach mehreren Gesprächen zwischen Ralf Weber von „Holz Weber“ aus Ballweiler und Sandy Will wurde die Idee geboren, eine Alternative zum vorweihnachtlichen Markt zu suchen, um auch ohne diesen den Blieskasteler Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu geben, das vorweihnachtliche Marktflair zu erleben. Das Unternehmen Holz Weber hat sich daher kurzerhand entschlossen, die leerstehenden Geschäftsräume der ehemaligen Metzgerei Roh anzumieten. Somit war jedem geholfen: Holz Weber konnte in der Barockstadt auch ohne Weihnachtmärkte mit dem Verkauf beginnen, und der Leerstand des Geschäftshauses, ehemals Metzgerei Roh, auf einer der markantesten Ecken in der Altstadt von Blieskastel konnte für die Vorweihnachtszeit aufgehoben werden.