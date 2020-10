Rund um die Kurklinik in Blieskastel : Querwaldein: auf Tour mit dem Förster

Blieskastel Querwaldein – mit dem Förster durch den Wald heißt es am Sonntag, 25. Oktober, um 14 Uhr. Zusammen mit Forstwirtschaftsmeister Ulli Matheis geht es auf Erkundungstour durch den Blieskasteler Kurwald.

Bei dieser Exkursion entlang der Kernzone des Biosphärenreservats erfahren die Teilnehmer viel Wissenswertes über dieses besondere Schutzgebiet, heimische Tier- und Pflanzenarten und nicht zuletzt über die vielfältige Arbeit der Forstwirte in unseren Wäldern. Treffpunkt für die Exkursion ist der untere Parkplatz der Mediclin Bliestal Kliniken (Am Ende der Straße „Zur Kurklinik“). Festes Schuhwerk ist erforderlich. Die Teilnahme ist kostenlos. Um die geltenden Abstandsregeln einzuhalten, ist die Teilnehmerzahl auf 15 Personen beschränkt. Anmeldung (unabdingbar) bei der Tourist Info Blieskastel, Haus des Bürgers, Luitpoldplatz 5, 66440 Blieskastel, Tel. (06842) 926-1314 oder -1315; gerne auch per Mail an tourismus@blieskastel.de