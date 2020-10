Stadtwerke Bliestal erklären ihr Handeln nach Verkeimung des Trinkwassers : 25 Jahre lang ging’s gut – und dann...

Das von den Stadtwerke Bliestal erzeugte Trinkwasser ist von bester Qualität. Zweimal in diesem Jahr allerdings hatte das Wasserversorgungsunternehmen mit äußeren Beeinträchtigungen zu kämpfen. Foto: Getty Images/ istock/PeopleImages

Blieskastel/Gersheim Grüne Blieskastel kritisieren die Stadtwerke Bliestal nach Verkeimung des Trinkwassers. Das Versorgungsunternehmen hält dagegen.

Anfang vergangener Woche informierten die Stadtwerke Bliestal die Bürger, dass ein Hochbehälter im Trinkwassernetz der Stadt Blieskastel mit Keimen belastet sei. Das Wasser sollte sicherheitshalber abgekocht werden. Es sei, so Bündnis 90/Die Grünen Blieskastel „bereits das dritte Mal innerhalb eines Jahres“ gewesen, dass eine solche Störung vorgelegen habe. „Aufklärung“ fordere man deshalb.

„Die Keimbelastung war zwar gering und eine Gesundheitsgefahr eher unwahrscheinlich“, dennoch stelle sich die Frage, wieso es gerade in relativ kurzen Abständen zu einer Häufung dieser Vorfälle gekommen sei: „Unsere Fraktion möchte daher wissen, welche Maßnahmen die Stadtwerke zur Vermeidung solcher Verkeimungen trifft und welche Investitionen in diesem Bereich getätigt wurden und werden?“, so Lukas Paltz, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat. Es gehe hier nicht um Schuldzuweisung, sondern um Aufklärung: „Wir alle haben ein Interesse an einer gesicherten Trinkwasserversorgung in der gewohnt guten Qualität – die Stadtwerke Bliestal sind hier seit Jahren ein vertrauensvoller Partner vor Ort.“

Info Weiches Wasser, das Waschmittel spart Das Wasserversorgungsgebiet der Stadtwerke Bliestal umfasst das gesamte Stadtgebiet Blieskastel und die Gemeinde Gersheim mit insgesamt 165,5 Quaadtratkilometern. Durch Eigenförderung werden ca. 170.000 Kubikmeter gewonnen. Das restliche Trinkwasser wird von der Wasserwerk Bliestal GmbH und der energis GmbH bezogen, die das Grundwasser aus dem Bliestal und Würzbachtal fördern. Die 25 Brunnen mit Tiefen zwischen 300 und 500 Metern befinden sich in einem 120 Quadratkilometer großen Wasserschutzgebiet. Über 273 Kilometer Wasserleitung werden jährlich 1,25 Mio. Kubikmeter Trinkwasser an rund 29.350 Einwohner der Stadt Blieskastel und der Gemeinde Gersheim verteilt. Das Wasser liegt auf der vierstufigen Skala, mit der in Deutschland die Wasserhärte angegeben wird, im Bereich 2, ist also „weich“. Das ermöglicht einen besonders sparsamen Einsatz von Wasch- und Spülmitteln. Dies und mehr erfährt man auf der Internetseite besagter Stadtwerke.

Nach Informationen der Stadtwerke sei die Verkeimung des Behälters bereits am Wochenende des 10./11. Oktober festgestellt worden. Eine Information über die Presse sowie an die Stadtverwaltung sei allerdings erst am 12. Oktober erfolgt. Viele Bürger hätten berichtet, dass sie von der Verunreinigung und dem Abkoch-Gebot durch Zufall oder zu spät erfahren hätten. Man sei daher der Ansicht, dass die Informationspolitik der Stadtwerke Bliestal angepasst werden sollte, womöglich per Lausprecher-Einsatz. Geprüft werden könne überdies die Nutzung der WarnApp „Nina“ des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe“, meint Lisa Becker, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen und Erste Beigeordnete der Stadt Blieskastel.

Unsere Zeitung hat um Stellungnahme gebeten bei Bernhard Wendel, Geschäftsführer der Stadtwerke Bliestal. Er sagt folgendes: Die Grünen hätten richtig dargestellt, dass keine Gesundheitsgefahr für die Bevölkerung im Allgemeinen bestanden habe. Nur bei Personen mit sehr geschwächtem Immunsystem sei bei Keimbelastung Vorsicht geboten. Die Anforderung aus der Trinkwasserverordnung sei, die Keimbelastung auf Null zu halten. Dies sei eine große Aufgabe, und hierfür mache man einiges an Geld locker. „So investieren wir in den Jahren 2020 und 2021 bis zu 1,2 beziehungsweise 1,5 Millionen Euro in die Trinkwasserversorgung“, erklärt der Stadtwerke-Chef.

Was wiederum die kritisierte Informationspolitik betrifft, so liefert Wendel eine chronologische Auflistung mit Erläuterungen: Es sei richtig, dass man an besagtem Wochenende schon erste Hinweise auf eine Verunreinigung hatte. Deshalb habe man an dem Wochenende schon erste Maßnahmen eingeleitet. Eine gesicherte Aussage einer Verkeimung werde aufgrund mikrobiologischen Untersuchungen getroffen. Die Proben setzten die Labore auf einem Nährboden an. Wendel: „Eine endgültige Aussage erhalten wir nach 48 Stunden. Somit hatten wir am Montagmorgen erst die endgültigen schriftlichen Ergebnisse. Nach dem Zugang dieser Ergebnisse habe man – in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – die Warnung mit Abkoch-Empfehlung herausgegeben. Dies sei nach einem Notfallplan erfolgt. Altenheime, Kindergärten, Ärzte und andere mehr seien telefonisch und über E-Mail informiert worden. Presse und Rundfunk habe man auch informiert, und diese hätten kurzfristig reagiert.

Ab Montag hätten die Stadtwerke wieder großflächig Proben entnommen. und es habe sich – nach 48 Stunden – gezeigt, „dass die eingeleiteten Maßnahmen am Wochenende bereits gegriffen hatten und das Trinkwasser unbelastet war. Somit bestand bereits keine Gefahr mehr.“ Die Rücknahme der Maßnahmen für die Bevölkerung werde jedoch erst nach drei Tagen ohne Beanstandungen der vielen Proben in Absprache mit dem Gesundheitsamt zurückgenommen. Somit erst am Donnerstag, obwohl das Trinkwasser bereits am Montag wieder in Ordnung gewesen sei. Die Information der Entwarnung an die Bevölkerung sei in der gleichen Weise erfolgt wie die Warnung. Leider habe hier der SR die Information trotz mehrmaliger Rückfrage nicht mehr herausgegeben.

Was die Verunreinigung selbst angeht, so erklärt Bernhard Wendel, dass es – nach 25(!) Jahren ohne Probleme – nun gleich zwei Mal innerhalb eines kürzeren Zeitraums eine Störung in der Trinkwasserversorgung gegeben habe. Und nicht – wie die Blieskasteler Grünen behaupten – drei Mal.

Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Wendel informierte sich am Wasser-Hochbehälter Gollenstein über die laufenden Arbeiten. Foto: Hans Hurth