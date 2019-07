Schneller Einsatz : Feuerwehr löscht Brand in Gartenlaube

Die Feuerwehr löschte in Bierbach eine in Brand geratene Gartenlaube. Foto: Oliver Schlemmer/Feuerwehr Blieskastel

Bierbach an der Blies Am Mittwoch, 24. Juli, mussten die Löschbezirke Blieskastel-Mitte und Bierbach um 12.19 Uhr zum Brand einer Gartenlaube nach Bierbach ausrücken. Nur durch das direkte Eingreifen konnte eine Ausbreitung auf benachbarte Anbauten vermieden werden, berichtet die Feuerwehr.

Von red

Am Mittwochmittag hatten Anwohner im Gartenbereich eines Einfamilienhauses im Stadtteil Bierbach eine massive Rauchentwicklung bemerkt und umgehend bei Einsatzleitstelle der Feuerwehr unter der 112 einen Notruf abgesetzt. Diese alarmierte umgehend den zuständigen Löschbezirk Bierbach an der Blies, sowie einen weiteren Löschzug aus Blieskastel-Mitte. In der ersten Meldung der Anrufer, wurde darauf hingewiesen, dass bereits Flammen aus dem Dach der Laube schlugen, und unmittelbar neben dem Objekt weitere Gartenbauten angrenzten.

Die kurz darauf ersteintreffende Löscheinheit aus Bierbach konnte den Brand und eine inzwischen weit sichtbare Rauchsäule bei Ankunft nochmals bestätigen. Die Ersterkundung durch Einsatzleiter Oliver Schlemmer ergab, dass im hinteren Bereich des Gartens eine Gartenlaube samt Überdachung in Vollbrand stand, jedoch keine Personen direkt betroffen waren. Während parallel die Löschwasserversorgung aufgebaut wurde, rückten die Kräfte aus Blieskastel-Mitte mit zwei weiteren Tanklöschfahrzeugen und dem Einsatzleitwagen von der rückwärtig liegenden Straßenseite an und bauten umgehend einen Löschangriff auf. Während die Kräfte aus Bierbach den vorderen Teil des Gartengeländes in Richtung Wohnhaus vor Hitze und Funkenflug abschirmten, übernahm der Angriffstrupp aus Blieskastel-Mitte die direkte Brandbekämpfung im Innen- und Außenbereich der Laube. Das führte zu einem raschen Löscherfolg. Ein weiterer Trupp baute eine weitere Leitung und Riegelstellung zu den angrenzenden und bereits durch Hitze in Mitleidenschaft gezogenen Holzbauten auf und konnte somit ein direktes Übergreifen im letzten Moment verhindern.

„Das war buchstäblich in letzter Sekunde, denn keine fünf Minuten mehr, und wir hätten die beiden angrenzenden Gartengebäude wohl nicht mehr retten können“, so der Einsatzleiter. „Zudem mussten unsere Trupps dennoch äußert vorsichtig vorgehen, da in solchen Bauten oftmals Gasflaschen, Farben, Treibstoff oder weitere, explosive und schnell entzündliche Gemische lagern“, betonte Schlemmerr. Nach knapp zehn Minuten war der Brand bereits unter Kontrolle, anschließend erfolgten mittels Wärmebildkamera noch weitere, zeitintensive Nachlöscharbeiten.

Durch ihren raschen Einsatz verhinderte die Feuerwehr in Bierbach das Übergreifen eines Feuers in einer Gartenlaube auf Nachbargärten. Foto: Oliver Schlemmer/Feuerwehr Blieskastel