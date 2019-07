Hier lebt die Historie : Vergessene Schlacht auf dem Hölschberg

Ereinnerungen an die große Schlacht

Als einziges sichtbares Zeugnis des Gefechts findet sich auf dem Friedhof Blieskastel an der alten Friedhofsmauer der Grabstein des bei Blickweiler gefallenen Majors Strantz, bei Biesingen selbst erinnere heute nichts mehr an die Gräber der gefallenen einfachen Soldaten. General Friedrich von Kalckreuth wurde in der Berliner Garnisonskirche beigesetzt. An ihn erinnert im Berliner Stadtteil Schöneberg auch die Kalckreuthstraße. Zum Gedenken an General Louis-Lazare Hoche wurde in Weißenturm am Rhein ein Denkmal mit einem acht Meter hohen Obelisk errichtet. Das zentrale Denkmal für die französischen Soldaten ist der weltbekannte Arc de Triomphe in Paris.