Ortsvorsteher bestätigt : Pinningen bleibt Hort der Einstimmigkeit

Der neue und alte Ortsvorsteher Pinningens, Klaus Rauls (links) mit seinem Stellvertreter Werner Schmitt nach der Ortsratssitzung. Foto: Wolfgang Degott

Pinningen Ortsvorsteher Klaus Rauls wird in der konstituierenden Sitzung des Ortsrats wiedergewählt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Degott

In der Rekordzeit von nur 22 Minuten ging die konstituierende Sitzung des Pinninger Ortsrates im Feuerwehrraum des Dorfgemeinschaftshauses über die Bühne. Das verdeutlichte eindrucksvoll die lebendige Gemeinschaft des Ortsparlamentes im 300-Seelen-Stadtteiles Blieskastels.

An der Spitze stehen die bewährten „Fuhrmänner“, die beide im Ortsrat einstimmig in ihren Ämtern bestätigt wurden. So wurde Klaus Rauls, der schon seit 15 Jahren an der Spitze steht, zum Ortsvorsteher und Werner Schmitt, seit sieben Jahren im Amt, zum stellvertretenden Ortsvorsteher gewählt. Schriftführer wurde Norbert Maurer, seine Stellvertreterin Lisa-Marie Huppert, die auch Mitglied des Blieskasteler Stadtrates ist.

Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener, die die Sitzung leitete, verpflichtete die sieben Mitglieder, die durch Mehrheitswahl innerhalb einer Bürgerliste in den Rat gekommen waren, zur gesetzmäßigen und gewissenhaften Ausübung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit. Sie wies auch darauf hin, dass sie an Aufträge und Weisungen nicht gebunden seien. Faber-Wegener dankte insbesondere dem alten und neuen Ortsvorsteher für seine humorvolle und unkonventionelle Art erfolgreich Dinge anzugehen, was die Zusammenarbeit von Rat und Verwaltung erleichtert habe. „In Pinningen ist in schöner Gemeinschaft viel passiert“, so das Stadtoberhaupt.

klaus Rauls betonte am Rande der Sitzung, dass das besondere des „Ortsparlamentes“ sei, dass alle Beschlüsse bisher einstimmig gefasst worden seien. „Ich bin ein Freund, dass alle hinter den Entscheidungen stehen“, so der 61-jährige. Er erklärte aber auch, dass dies seine letzte Amtsperiode sei, und in fünf Jahren ein Nachfolger für ihn gefunden werden müsse.

Der Ortsvorsteher teilte mit, dass derzeit daran gearbeitet werde, im Dorfgemeinschaftshaus eine neue Edelstahlküche einzubauen. Im kommenden Jahr soll sie, nachdem auch erhebliche Eigenleistungen erbraucht wurden, in Betrieb genommen werden. Sonst sei nichts vorgesehen, man arbeite von Projekt zu Projekt ohne zu hetzen. Rückblickend stellte er fest, dass mit der Neugestaltung des Spielplatzes und davor dem Bau des Pinni-Mobils sowie der Herstellung von Pavillon und Boule-Platz wichtige Vorhaben verwirklicht werden konnten. Nicht mehr im Ortsrat ist Volker Sandmeier.

Der Agrar-Ingenieur Klaus Rauls (61 Jahre) ist seit 15 Jahren im Ortsrat und seither Ortsvorsteher. Der technische Angestellte Werner Schmitt (57) ist seit 2009 im Ortsrat und seit 2012 stellvertretender Ortsvorsteher.