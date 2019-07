Resümee beim Bauernfest : Die Bilanz zeigt Licht und Schatten

Besonders am Schlachtfest war viel los auf dem diesjährigen Webenheimer Bauernfest. Foto: Erich Schwarz

Blieskastel/Webenheim Nach dem Webenheimer Bauernfest stellt sich die Frage: Geht’s mit der Festzelt-Wirt weiter?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

. Mit einem fulminanten musikalischen Höhenfeuerwerk wurde am Montagabend das 98. Webenheimer Bauernfest beendet. Hatte es zur Halbzeit nur strahlende Gesichter gegeben (wir berichteten), wurde nach etwas schlechterem Abschlusswetter dann eine nicht mehr ganz so positive Gesamtbilanz gezogen. Es wechselten bei dem diesjährigen großen Volksfest Licht und Schatten, an manchen Tagen gab es Besucherrekorde, an anderen blieb der Ansturm hinter den Erwartungen zurück.

Und es brodelte in diesen Tagen nicht nur in der Festzelt-, sondern auch in der Gerüchteküche. Wird der veranstaltende Reiterverein Bliestal auf der Zielgeraden zum 100-jährigen Festjubiläum noch einmal die Pferde wechseln? Die Spatzen pfiffen es vom Reithallendach, dass die Verhandlungen zwischen Festzelt-Wirt Kai Grunder und dem Reiterverein stocken. Sicher ist bisher nur, dass Kai Grunder in diesem Jahr auch wieder das Oktoberfest ausrichten wird. War es das dann mit der Zusammenarbeit mit dem Reiterverein? Man gibt sich auf beiden Seiten gelassen, „wir sind in Verhandlungen“, heißt es unisono.

Tatsache ist, dass es in den vergangenen Jahren öfters Probleme mit den Wirten gegeben hatte. Bis Kai Grunder kam: Mit ihm kehrte die Zuversicht zurück, dass man einen starken Partner gefunden habe, mit dem man über Jahre zusammenarbeiten könne, der Perspektiven zu bieten habe. Aber es hat auch Wechsel in den verantwortlichen Positionen im Reiterverein gegeben, die Karten wurden neu gemischt. Wo es genau harkt, sagt keiner so richtig. Der Reiterverein betont, man wolle die Zusammenarbeit fortsetzen: „Uns ist an einer weiteren Zusammenarbeit sehr gelegen. Der bisherige Vertrag läuft aus, also arbeiten wir an einem Folgevertrag“, versichert Martin Schunck vom Vorstand des Reitervereins.

Und Kai Grunder will eigentlich auch weitermachen, ist an einer längerfristigen Zusammenarbeit ebenfalls interessiert: „Es müssen auch Verträge mit den Bands abgeschlossen werden, die wollen auch in die Zukunft planen“, erklärt der Gourmet-Unternehmer. Einig sind sich alle Experten, dass Festzeltwirte nicht unbedingt Schlange stehen, und das Bauernfestgeschäft mit vielen Unwägbarkeiten behaftet ist: „Hast du Gewitter, kann das sofort große finanzielle Lücken reißen“, unterstreicht Grunder im Gespräch mit unserer Zeitung.

Die Einschätzung des nun vergangenen Bauernfestes ist sowohl bei Grunder wie auch beim Reiterverein ähnlich: Der Handwerker- und Bauernmarkt lief – wie in jedem Jahr – wieder sehr gut. Überrascht war man am Rennsonntag: „Das war seit Jahren unser bestes Rennen“, stellte Martin Schunck heraus. Die Umsätze im Wettbüro seien überragend gewesen. Auch der Familientag (Mittwoch) habe überrascht: „Da gab es lange Schlangen an den Karussells“, hatte Schunck beobachtet. Und Kai Grunder war auch mit dem Schlachtfest zufrieden, da hatte der Betrieb schon am späten Nachmittag begonnen. Weit hinter den Erwartungen zurück blieb der Freitag, wahrscheinlich auch der unsicheren Wetterlage geschuldet. Der Samstag mit den Midnight-Ladies als Höhepunkt sei auch wieder gut gewesen, obwohl das Wetter Kapriolen geschlagen habe.