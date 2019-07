Polizei sucht Besitzer : Wer vermisst sein Damenrad?

Ballweiler (red) Nach einem Hinweis einer Spaziergängerin wurde am Dienstagvormittag von Polizeibeamten des Polizeireviers Blieskastel, südlich der Ortslage Ballweiler Damen-Treckingrand der Marke Hercules aufgefunden.

Das Fahrrad lag in einem Gebüsch am Rand einer größeren Wiese. Das Fahrrad in den Rahmenfarben schwarz/weiß, das die Polizei als mittelpreisig einschätzt, befindet sich in einem neuwertigen Zustand. Wo ist ein solches Fahrrad abhanden gekommen?