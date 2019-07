Nun macht er wieder erste Flugversuche : Storch Dunja kann bald wieder fliegen

Storch "Dunja" in der Wildtierauffangstation in Blieskastel Alschbach. Im Bild: (v.l.) Martin Hirsch, Leiter der Wildtierauffangstation, Storch Dunja und Reinhold Jost, Minister für Umwelt und Verbraucherschutz. Foto: BeckerBredel. Foto: BeckerBredel

Alschbach Umweltminister tauft das in Alschbach gesund gepflegte Tier auf den Namen seiner Lebensgefährtin.

Vor vier Wochen kam ein schwer verletzter Storch in die Obhut von Martin Hirsch, dem Leiter der Vogelauffang- und -pflegestation Blieskastel. Eine Halswunde, ein verletzter Flügel und Verletzungen am Bauch machten es dem langbeinigen Vogel unmöglich, in freier Wildbahn zu überleben. „Vom ersten bis zum achten Tag hat das Tier kaum gefressen. Es musste zwangsernährt werden. Ich glaubte nicht, dass er es schaffen könnte, wieder auf die Beine zu kommen“, so Martin Hirsch. Nach dem achten Tag ging es mit der Genesung aufwärts, und mittlerweile geht es dem Storch wieder gut. Umweltminister Reinhold Jost übernahm die Patenschaft für den gefiederten Freund. Und nun fand die Taufe statt: „Ich habe dem Storch den Namen Dunja gegeben, benannt nach meiner Lebensgefährtin“, sagte er bei der Taufe. „Sie meinte daraufhin nur, dass ich dem Storch sagen solle, dass er das mit dem Kinderwunsch klären soll“, so der Minister schmunzelnd.