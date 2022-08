Blieskastel/Zweibrücken : Das Festival Euroclassic beginnt jetzt

Blieskastel/Zweibrücken In der Bliesgau-Festhalle gibt es „Moving Shadows“. In der Schlosskirche singt das Collegium Vocale.

In Blieskastel starten die Veranstaltungen am Samstag, 10. September, mit den „Moving Shadows“ (sich bewegende Schatten) der Formation „Mobilés“ in der Bliesgau-Festhalle. Am 9. Oktober singt dann das Collegium Vocale Haydns „Schöpfung“ in der Blieskasteler Schlosskirche.

In Zweibrücken geht es nach dem Start an diesem Samstag, 27. August, in Contwig am Samstag, 3. September, los mit dem russischen Ausnahmegitarristen Alexandr Misko. Etwas ruhiger aber nicht weniger unterhaltsam geht es am Donnerstag, 15. September, weiter mit dem polnischen Vokalensemble Affabre Concinui – The Polish Chamber Singers. Das Moka Efti Orchestra, die originale Big Band aus der Erfolgs-TV-Serie „Babylon Berlin“ gastiert am Samstag, 17. September, in der Zweibrücker Festhalle. Fulminant geht es am Freitag, 30. September, mit der ostdeutschen Kult-Band Karat weiter. Das Bläserensemble Arundos-Quintett begeistert sein Publikum am Freitag, 21. Oktober, mit originellen klassischen Programmen und charmanten Moderationen. Auf Lagerfeuer-Feeling setzen am Sonntag, 23. Oktober, Jan Josef Liefers und seine Band Radio Doria. Am Sonntag, 30. Oktober, gastieren die 35 Bolschoi Don Kosaken in Zweibrücken.