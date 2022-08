Fohlen-Veranstaltungen im Landgestüt Zweibrücken : Noch namenlos, aber schon ein Wettbewerbs-Sieger

Zweibrücken Züchter freut sich über Hengstfohlen-Erfolg im Zweibrücker Landgestüt. Dieses Wochenende gibt es dort eine weitere, publikumswirksame Veranstaltung.

Der Fohlentermin war ähnlich frequentiert, wie immer, eher zunehmend. Was jedoch eindeutig zugenommen hat nach Wahrnehmung des Vereinsvorsitzenden ist die Qualität. So wurden die meisten der vorgestellten Fohlen mit Gold ausgezeichnet, darunter die Fohlen aus dem Zucht- und Ausbildungsstall Schäfer in Käshofen, Katy Bley (Homburg), Daniel Fischer (Thaleischweiler), Andrea Teuscher (Riedelberg), Nicole Kalina-Klensch (Zweibrücken) oder aus der Zucht von Jutta Bitsch (Blieskastel und Landgestüt). Sie stellte die Reservesiegerin der Stutfohlen hinter einem Fohlen aus der Zucht von Katharina Weinmann (Blieskastel).