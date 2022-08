CDU Blieskastel : CDU-Abgeordnete besuchten die Bliesmühle in Breitfurt

Breitfurt Als Aushängeschild für Regionalwirtschaft überzeugte das Traditionsunternehmen die Landespolitiker auch mit innovativer Technik.

Die erstmals 1425 urkundlich erwähnte Bliesmühle ist eine Institution im Bliesgau, die gemäß dem Leitspruch der Juchem-Gruppe dafür sorgt, dass das Saarland in aller Munde ist. „Das Unternehmen der Juchem-Gruppe beeindruckte bei unserem Besuch vor allem mit neuesten Reinigungs- und Sortiersystemen“, so der Landtagsabgeordnete Roland Theis. „Entsprechend hoch sind auch die Anforderungen an das Berufsbild des Müllers, heute lautet die Berufsbezeichnung Verfahrenstechnologe/-technologin für Getreide- und Mühlenwirtschaft, einem Beruf mit Zukunft.“

Beim wichtigsten Getreideverarbeiter im Saarland werden allein in Breitfurt im Jahr rund 80000 Tonnen Weizen vermahlen. Damit bilden die Bliesmühle und die Juchem-Gruppe insgesamt eine zentrale Schnittstelle zwischen der regionalen Landwirtschaft, Handel und Bäckerhandwerk: In diesen Betrieben werden regional produzierte Lebensmittel für eine regionale Weiterverarbeitung und Vermarktung hergestellt. Saarlandmehl und Bliesgold kennen die Menschen aus den Supermärkten.

Die Juchem-Gruppe produziert aber auch verschiedene Spezialmehle, Haferflocken, Fette und vieles mehr, die Grundzutaten in vielen Müslis, in Backwaren und Fertigprodukten sind. Angesichts des globalen Warenangebots im Handel ist dies nicht selbstverständlich: Äpfel aus Chile und Trauben aus Südafrika sind in Einkaufsmärkten keine Seltenheit – am besten noch bio und billig.