Führung in Blieskastel : Monika Link führt durch Blieskastels Klostergarten

Blieskastel Unter dem Titel „Vom Gnadenbild zur Marienwallfahrt“ bietet die Tourist-Info der Stadt Blieskastel am Samstag, 27. August, eine idyllische wie spannende Zeitreise durch die Klosteranlage von Blieskastel mit Besichtigung des Biosphären-Bürgergartens an.

Gästeführerin Monika Link weiß von interessanten wie auch kurzweiligen Geschichten zu erzählen. So erfahren die Gäste von einem Gnadenbild, dass für Aufregung sorgt,e und von einer Kapelle, in der damals nicht nur gebetet wurde, sondern auch zeitweise hochexplosive Munition gelagert war. Bei dem herrlichen Ausblick über Blieskastel verrät die Gästeführerin das geheime Versteck eines französischen Geistlichen, und beim Rundgang durch den Park weiß sie von Franziskus zu berichten, der mit den Tieren sprach. Ferner erfahren die Gäste von dem Bau des Klosters, an dem mehrere namhafte Architekten beteiligt waren, und warum dieser Ort immer schon ein beliebtes Ausflugziel war. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am großen Parkplatz am Wallfahrtskloster im Klosterweg in Blieskastel.