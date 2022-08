Rathaus und andere Zweibrücker Objekte nicht mehr beleuchtet : Die Stadt legt den Schalter um

Das Gebäude-Ensemble am Herzogplatz mit dem Rathaus wird nicht mehr direkt mit der „Ambientebeleuchtung“ in Szene gesetzt (an den Eingängen leuchten nur noch zwei Lampen in den Farben der Ukraine). Dennoch ist der Platz keinesfalls dunkel: Die Straßenlampen sind weiterhin eingeschaltet und werfen ihr Licht auch auf die Gebäude, so dass diese nach wie vor gut sichtbar sind – wenn sie auch optisch nicht mehr so hervortreten. Foto: Mathias Schneck