Spende des Schutzengelvereins Blieskastel : 5000 Euro Zuschuss für barrierefreies Badezimmer

Blieskastel/Sulzbach Der Blieskasteler Schutzengelverein bezuschusst den Umbau eines barrierefreien Badezimmer für die 13-jährige Umaymah aus Sulzbach mit 5000 Euro. Das Mädchen kam im Februar 2008 als gesundes Kind zur Welt und entwickelte sich altersgerecht normal und unauffällig.

Mit hohem Kostenaufwand hat die bescheidene Familie in den letzten Jahren unter großen Entbehrungen in Eigenregie ihr kleines, auf Mietkauf-Basis erworbenes Häuschen im Außen- und Innenbereich – bis auf das Bad – barrierefrei umbauen können. Die wegen des Rollstuhles notwendigen baulichen Maßnahmen haben die vor über 23 Jahren eingereiste und längst gut integrierte Familie an die Grenze ihrer finanziellen Belastbarkeit gebracht. Daran scheiterte bisher der unbedingt notwendige barrierefreie Umbau des Badezimmers mit ebenerdiger Dusche und viel Platz für die unverzichtbare Liege. Infolge zunehmenden Alters und mehr an Körpergröße und Gewicht wurde es nämlich immer schwieriger, Umaymah zu duschen und die so wichtige Körperpflege und -hygiene durchzuführen.