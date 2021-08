Nahtour aus der Taufe gehoben : JKV Lautzkirchen spielte Boule und schuf neuen Wanderweg

Lautzkirchen Ins Schwarzweihertal hatte der Jugend- und Kulturverein (JKV) Lautzkirchen zur vierten Auflage eines Boule-Turniers und zum Feiern eingeladen. „Wir wollen damit den Gemeinschaftssinn im Kurort fördern“, sagte unserer Zeitung Anna Uhl vom Vorstand.

Der JKV kümmerte sich um das Ambiente und das Feuer zum gemeinsamen Grillen, das Grillgut brachten in Anlehnung an das bekannte „Dinner en blanc“ die Besucher mit. Beim Boule-Turnier traten die Teilnehmer in Zweier-Teams gegeneinander an, wobei es mit 32 Teams Rekordbeteiligung gab. Auf der Holz-Sitzgruppe verfolgten die Zuschauer die Würfe mit der 750 Gramm schweren Metallkugel rund um das Schweinchen auf der Bahn, die vor exakt zehn Jahren der Ortsrat Blieskastel-Mitte anregte.

Mit einem Wanderweg stellte der Jugend- und Kulturverein gleichzeitig ein neues Projekt vor. „Wandern ist zum Volkssport Nummer eins geworden und erlebte insbesondere während der Corona-Pandemie eine Renaissance. Bewegung in der freien Natur, Abschalten im Wald und an der frischen Luft – dies erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Auch der JKV hat sich davon anstecken lassen, denn Sitzungen, Feiern und unsere geliebte Kerb mussten entfallen, neue, innovative Ideen waren bei uns gefragt“, hielten Anna Uhl und Yves Jacob fest. „Wie wäre es, wenn die Lautzkerjer einen eigenen Wanderweg bekommen, der sich in den Veranstaltungskalender des Dorfes integrieren lässt? So wurde die Idee der Lautzkircher Nahtour geboren“, berichtet Uhl. Der Vorstand habe mit der Saarpfalz-Touristik erörtert, welche Anforderungen an einen neuen Wanderweg geknüpft sind. Das Resultat werde heute mit Stolz präsentiert. „Die Route, die für den Verein eine besondere Bedeutung hat und schon mehrmals gewandert wurde, hat das Go der Saarpfalz-Touristik erhalten. Sie ist nun fester Bestandteil im saarländischen Wandernetz und wird im Kartennetz ausgewiesen.“ Die Route beinhalte eine leichte Wanderstrecke über 9,5 Kilometer mit 180 Höhenmetern und sei für alle Altersklassen geeignet. „Vom Schwarzweihertal zum Waldspielplatz über den Wolfsfels und wieder zurück, so ist der Verlauf der Wanderung. Auf der Strecke befinden sich viele Rast-Sitzmöglichkeiten, Start und Ziel ist der Schwarzweiher“, erklärt Yves Jacob.