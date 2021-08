Vom 3. bis 5. September wird gefeiert : Breitfurt feiert ab Freitag seinen 750. Dorfgeburtstag

Breitfurt Von Freitag bis Sonntag – 3. bis 5. September – feiert Breitfurt im Festzelt auf dem Schulhof und sonntags im ganzen Dorf sein 750. Bestehen. Erinnert wird an seine älteste urkundliche Erwähnung als „Breidenvort“, datiert aus dem Jahr 1271. Auch die Schirmherren, Ministerpräsident Tobias Hans und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger, werden dies zu würdigen wissen.

Wie bei anderen Siedlungen mit ähnlichen Namenszusätzen (Frank-furt, Schwein-furt) deutet der Name den Erkenntnissen der Archäologen zufolge darauf hin, dass der Ort zwischen dem siebten und mittleren 13. Jahrhundert entstanden sein dürfte. Der Name leitet sich von einer breiten Furt im Fluss Blies ab. Durch diese konnten die Menschen den Fluss zu Zeiten, als es noch keine Brücke gab, problemlos durchqueren. Die ersten sicher belegten Siedlungsaktivitäten auf der heutigen Gemarkung von Breitfurt fanden nach Auffassung des saarpfälzischen Kulturreferenten Andreas Stinsky jedoch bereits in der späten Bronzezeit (ungefähr 1300 bis 1000 vor Christus) statt.

Ortsrat und Dorfgemeinschaft haben schon mit „Monats-Highlights“ sichtbare und bleibende Zeugnisse im rund 1100 Einwohner zählenden Dorf abgelegt. Dazu zählten bisher die Rückkehr einer Kopie der Statue der heiligen Ottilie an ihren ursprünglichen Bestimmungsort, der in früheren Zeiten sehr stark frequentierten Wallfahrtsstätte Ottilienquelle am Kirchheimer Hof, aber auch die Vorstellung der wiedererrichteten Brunnenstube am Feuerwehrgerätehaus oder die Wieder-Einweihung des Spielplatzes „Auf dem Bremmenhübel“.