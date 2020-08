Gewerbegebiet in Bexbach : Unbekannte stiegen in eine Lagerhalle ein

ARCHIV - 08.10.2016, Baden-Württemberg, Rottweil: ILLUSTRATION - Ein fiktiver Einbrecher hebelt mit einem Brecheisen eine Tür im Keller eines Wohnhauses auf (gestellte Szene). (zu dpa: «LKA plant Einbruchsvorhersage-App für») Foto: picture alliance / dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Silas Stein

Bexbach Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich in der vergangenen Woche in Bexbach abgespielt hat. Im Zeitraum von Donnerstag, 17 Uhr, und Freitag, 6.30 Uhr, in Bexbach stiegen bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle eines im Bau befindlichen Firmengebäudes im Gewerbering 6A ein.

Sie verschafften sich Zugang zum komplett eingezäunten Gelände der Firma und gelangten anschließend über ein Baugerüst ins Innere des Gebäudes. Dort entwenden sie hochwertige Werkzeuge und einen Stromverteilerkasten in einem Gesamtwert von etwa 3700 Euro und machten sie schließlich unerkannt davon, wie die Polizei weiter mitteilt.