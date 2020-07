Sanierungsfall in Frankenholz : Künftig keine Kegelbahn mehr geplant?

Wann wird das Frankenholzer Bürgerzentrum den Frankenholzer Bürger nach seiner Sanierung wieder zur Verfügung stehen? Diese Frage beschäftigt am kommenden Donnerstag erneut den Ortsrat. Foto: Thorsten Wolf

Frankenholz Wie und wann es mit dem Bürgerzentrum Frankenholz weitergehen wird, steht immer noch nicht fest. Am Donnerstag tagt der Ortsrat.

Die Arbeiten am Bürgerzentrum Frankenholz bleiben weiter Thema in Bexbach. Der Ortsrat debattiert am kommenden Donnerstag, 30. Juli, darüber, warum das Zentrum nicht wie zunächst geplant am 19. April und dann auch nicht an den verschobenen Terminen 18 .Mai und 18. Juni öffnet hat und wie es weitergeht.

Auch in der jüngsten Stadtratssitzung waren die Komplikationen dort zur Sprache gekommen. SPD-Fraktionschef Dirk Vogelgesang hatte beklagt, im Bürgerzentrum seien hinsichtlich Kegelbahn trotz eines gegenläufigen Beschlusses aus dem Bauausschuss Fakten geschaffen worden. So habe im Februar eine Ortsbesichtigung stattfinden sollen.

Der zuständige Fachbereichsleiter Helmut Hary hatte erklärt, dort seien Risse in der Wand gewesen, Gips und Boden ein Thema geworden. Ansonsten habe man keine Fakten geschaffen. Im Keller sei nichts umgebaut worden, was nicht beschlossen worden sei. Vogelgesang sagte, von dem Wasserschaden habe man viel früher wissen müssen. Er warf die Frage auf, wer die Mehrkosten für die Mängelbeseitigung treffen müsse und wer die Kosten des Wirts, der erst später öffnen könne? Auch Vereine müssten länger auf die Nutzung warten. Laut Hary sollte der nächste Bauausschuss alles Weitere vorbereiten.

Bürgermeister Christian Prech (CDU) erklärt dazu nun aktuell auf Anfrage, es seien Risse in der Mauer entstanden, die Kegelbahn unterspült gewesen. Man habe die Kegelbahn entfernen müssen, um den Verlauf des Risses und das komplette Ausmaß des Wasserschadens erkennen zu können. „Das war ein See, da hätte man ein neues Schwimmbad draus machen können“, so Prech. Daher habe man die Bahn entfernt.

Noch im Februar hatte der Ortsrat Frankenholz mit vier Ja-Stimmen von SPD und CDU zu drei Nein-Stimmen von FWG und CDU den schon in der Vergangenheit getroffenen Beschluss erneuert, am Konzept eines Gemeinschaftsraumes für Frankenholzer Vereine und Bürger mit reaktivierter Kegelbahn festzuhalten. Der Vorraum der Bahn sollte im Zuge der Sanierung des Bürgerzentrums den Frankenholzer Vereinen und der Bürgerschaft als Gemeinschaftsraum zur Verfügung stehen. Die Bahn selbst sollte wieder instand gesetzt und dann bei Bedarf genutzt werden. Daraus wird nun nichts.

Laut Prech war am 23. Juli ein Vor-Ort-Termin geplant. Die Vorabnahme durch die Untere Bauaufsicht stand am 22. Juli an. Es schaue dort aktuell „relativ gut“ aus, so Prech. Die Lichtkuppel sei eingebaut, der Innenverputz fertig, die Themen die man bearbeitet hatte, seien erledigt. Sobald die Abnahme erfolgt sei, könne es dort losgehen. Regressmöglichkeiten sowohl gegen den Architekten als auch die ausführenden Baufirmen müsse man nun genau prüfen, so Prech. Die Frage sei, warum Baumängel aufgetreten und Baufortschritte nicht so eingetreten seien, wie geplant. Im Stadtrat hatte sich Prech noch nicht auf einen Öffnungszeitpunkt festlegen wollen: „Wir sind mit Hochdruck hintendran, es gab diverse Probleme, läuft aber jetzt ganz gut. Ich lege mich auf keinen Monat fest. Wir bauen immens Druck auf.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung, welche Schlüsse man nach dem Vorab-Termin gezogen haben, auch hinsichtlich des Eröffnungstermins, meinte der Bürgermeister: „Einen genauten Termin kann ich erst nennen, wenn die Endabnahme terminiert und alles in trockenen Tüchern ist.“ Der zuständige Bearbeiter bei der Dekra befinde sich derzeit im Urlaub, und dessen Gutachten werde für die Abnahme benötigt. „Wir versuchen aber mit der Dekra, eine Lösung für eine schnellere Bearbeitung herbeizuführen.