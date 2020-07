Polizei : Diebstahl und Beschädigungen am Utopion-Gelände

Diebstahl und Beschädigungen am Utopion-Gelände

Bexbach Einen besonders schweren Fall von Diebstahl und Sachbeschädigung auf dem Veranstaltungsgelände Utopion in Bexbach meldet die Polizei Homburg. Seit rund drei Monate darf das Gelände wegen der Corna-Bestimmungen nicht mehr für Veranstaltungen genutzt werden, deshalb sei der Tatzeitraum schwer zu bestimmen, so die PI Homburg auf Anfrage.

Entdeckt wurde die Tat am Samstag 18. Juli, um 12.40 Uhr. Demnach brachen auf dem rund 100 Hektar großen Utopion-Veranstaltungsgelände im Saarpfalz-Park in Bexbach bislang unbekannte Täter in die dortigen Häuser ein und entwendeten mehrere Gegenstände. Schlösser wurden aufgebrochen, Scheiben eingeschlagen; entwendet wurden unter anderem Feuerlöscher und ein industrieverbandskasten. Darüber hinaus kam es auf dem Gelände zur Beschädigung zahlreicher Eingangstüren, Fensterscheiben, Bänke und Tische. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.