Dicke Eiche Kleinottweiler : Der Baum im Baum wurde beseitigt

Kleinottweiler In Kleinottweiler wurde bei einem Arbeitseinsatz die Birke aus der „Dicken Eiche“ herausgeschnitten.

Nach einer Corona-Zwangspause wird in Kleinottweiler derzeit mit Hochdruck am Projekt „Dicke Eiche“ gearbeitet. Wie mehrfach berichtet setzt dort die Dorfgemeinschaft ein vom Umweltministerium und durch ehrenamtliche Stunden finanziertes Projekt rund um den Torso der mehr als 500 Jahre alten Eiche um. Die Anlage von Blühflächen sowie die Installation von Sitzgelegenheiten und Info-Tafeln nimmt weitere Formen an. Die AG „Dicke Eiche“, der „Förderverein Dorfleben Kleinottweiler“ und der Ortsrat arbeiten hier Hand in Hand, wobei auch die Feuerwehr immer wieder Unterstützung bietet. So geschehen am vergangenen Freitag, als im Rahmen des Übungsabends nicht nur Wassertanks zum Gießen der neuen Blühfläche aufgefüllt wurden, sondern auch eine „technische Hilfeleistung der anderen Art“ gefragt war.