Nachwuchs in Bexbach freut sich über Kunststücke : Zauberer bringt Farbe in Kindersommer

Immer wieder nimmt Markus Lenzen seine Zuschauer, wie hier Louis, mit auf die Bühne und bindet sie in sein Programm mit ein. Foto: Markus Hagen

Bexbach Saarbrücker Künstler Markus Lenzen erfreut mit allerlei Tricks auf dem Aloys-Nesseler-Platz in Bexbach. Den Kindern gefiel das richtig gut.

Endlich wieder Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene nach langer Corona-bedingter Pause im Freien: Bei der zweiten Auflage des Bexbacher Kindersommers 2020 auf dem Aloys-Nesseler-Platz am Samstag freuten sich nicht nur viele Kinder, sondern auch Eltern und Großeltern über die Künste und Tricks von Zauberer Markus Lenzen aus Saarbrücken.

Seit Mitte März war der Zauberkünstler nicht mehr vor Publikum aufgetreten. „Das tat zum einen schon weh, zum anderen aber habe ich die verordnete Pause auch genutzt, um viele Ideen für meine Programme auszuarbeiten“, so der 49-Jährige. Auch Lenzen wurde zum Zuhause-Arbeiten verurteilt. „Neben Zauberei habe ich mich nun auch mit anderen Themen beschäftigt.“ Demokratie und Politik standen im Blickpunkt von Markus Lenzen. Er schrieb Geschichten für Veranstaltungen. Viele Gespräche führte Lenzen, auch mit Politikern. „Also Langeweile kam nie auf.“

Mitte Juni ging es auch für Lenzen wieder mit seinen Zaubereien los. In einem Studio zauberte er vor Videokameras. Lenzen präsentierte sich live vor der Kamera oder bei Aufzeichnungen, so zum Beispiel für eine Kinderveranstaltung der Stadt Völklingen. „Wegen des Hygienegesetzes durfte ich live noch nicht vor Publikum auftreten.“

Die Lockerungen kamen, und endlich war es soweit. In Bexbach beim Kindersommer 2020 am vergangenen Samstag konnte sich Markus Lenzen wieder live zeigen. „Das Publikum, besonders die Kinder, das ist wie das Salz in der Suppe. Ich brauche die Atmosphäre“, meinte Lenzen, der immer wieder auch seine Gäste mit in sein Programm einbaut und mitmachen lässt.

So auch am Samstag in Bexbach, Lenzens erste Liveveranstaltung vor Publikum nach über drei Monaten. Klar, dass der Sicherheitsabstand eingehalten wurde, auch als Lenzen einige Kinder auf die kleine Bühne bat. Stina staunte, wie auch die zahlreichen jungen und älteren Besucher am Samstagmorgen, als Lenzen wie durch Zauberkraft kleine rote Bälle von seiner Hand plötzlich in die Hand von Stina zauberte. Aus drei Seilen wurde Knoten verzaubert. Louis schaute genau nach, doch wie ein verschnittenes Seil plötzlich ohne Knoten wieder zusammenwuchs, hinter dieses Geheimnis kam auch er nicht. Trotz genauen Zusehens.

Lenzen, seit 1987 Zauberprofi mit vielen nationalen und internationalen Auftritten, war in seinem Element. Ein rotes Tuch verschwindet in seiner Faust. Er zieht es wieder raus: Aber nun ist das Tuch weiß!

Superheldenfiguren wie Hulk und Iron-Man waren in einem Buch als Schwarzweiß-Personen zu sehen. Lenzen: „Wie langweilig. Farbig ist es viel schöner.“ Symbolisch forderte er sein Publikum auf, die Farben ihrer Kleidung in das Buch zu bringen. Einen Zauberspruch später und Lenzen öffnete das zuvor geschlossene Buch wieder und nun waren alle Figuren auf den Seiten in Farbe. So ging es weiter und am Ende bastelte Lenzen für jedes Kind aus langen Luftballons dessen Lieblingstier. „Ein schöner Morgen und eine tolle Aufführung. Das hat richtig Spaß gemacht“, so das Fazit des Saarbrücker Zauberers. Besonders vor Kindern zaubert er gerne. „Sie sind so richtig bei der Veranstaltung mit viel Interesse und Neugier dabei.“

Auch im nächsten Jahr wird Markus Lenzen, seit vielen Jahren beim Bexbacher Kindersommer dabei, wieder auf dem Aloys-Nesseler-Platz auftreten.