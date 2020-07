Drei Jungvögel im Nabu-Nistkasten : Turmfalken-Nachwuchs in Bexbach

So sehen ausgewachsene Turmfalken aus. Im Nabu-Nistkasten in Bexbach wurden jetzt drei Jungvögel entdeckt. Foto: dpa/A9999 DB M. Heng

Bexbach Vor gut zwei Jahren hat die Nabu-Ortsgruppe Bexbach einen Holzbeton-Nistkasten für Turmfalken gekauft. Dieser wurde an einer passenden, hohen Stelle mit guter Anflugmöglichkeit in Niederbexbach angebracht.

Nachdem sich die Falken in den ersten beiden Jahren nicht bemerkbar machten, konnte man in diesem Frühsommer das erste Mal Aktivitäten bemerken, teilt die Nabu-Ortsgruppe weiter mit. Das Turmfalkenpaar habe den Kasten angeflogen, saß auf dem Giebel des Daches, auf dem die Nistmöglichkeit angebracht war und balzte ganz offensichtlich. Als dann nach einer Weile nur noch das Männchen beim Herumfliegen zu sehen war, sei es nahe liegend gewesen, dass das Weibchen am Brüten ist. Beim Blick durchs Fernglas habe man dann festgestellt: Das Weibchen saß fest auf einem Gelege.

Da der Vogel des Jahres 2007 eine Brutdauer von etwa 29 Tagen habe, wartete man mit der Nestkontrolle noch ein wenig ab, auch um nicht zu stören. Doch als auch der weibliche Turmfalke wieder vermehrt außerhalb des Nestes gesichtet wurde, kletterten die Nabu-Leute in den Korb und fuhren mit schwerem Gerät in die Höhe des Holzbetonkastens.

Dort habe man dann gleich drei Jungvögel entdeckt, alle gerade einmal etwa eine Woche. Das Gelege habe wohl zu Anfang aus fünf Eiern bestanden, da zwei noch im Nest lagen. Es könne also gut möglich sein, dass diese nicht befruchtet sind, da sie nicht mehr bebrütet wurden. Die Küken lagen in einem Meer von Mäusen und Gewöllen, was darauf schließen lasse, dass es ausreichend Futter im Bliestal und auf den nahegelegenen Pferdekoppeln gibt. Nun drückt man beim Nabu Bexbach die Daumen, dass die kleinen Turmfalken erfolgreich flügge werden.

Der Turmfalke war 2007 der Vogel des Jahres, ließ der Nabu weiter wissen. Er bevorzugt hochgelegene Brutplätze, darauf sei wohl auch sein Name zurückzuführen. Der wissenschaftliche Name Tinnunculus bedeute „schellend, klingend“ und hänge mit den charakteristischen Rufen zusammen.

In den Städten nistet der Turmfalke gerne an Kirchtürmen, Masten und anderen hohen Gebäuden. Im Gebirge, an Felsabbrüchen oder Steinbrüchen dienen Spalten oder kleine Höhlen im Gestein als Brutplätze. Auch Nistkästen an hohen Gebäuden oder Brückenpfeilern werden gerne angenommen.

Turmfalken sind bereits nach einem Jahr geschlechtsreif. Im Spätwinter oder zeitigen Frühjahr besetzen sie das Brutrevier, das häufig auch als Winterrevier gedient hat. Ein Paar bleibe zumeist ein Leben lang zusammen. Wenn als Brutplatz nicht ein vorhandenes Nest genutzt wird, begnügt sich der Turmfalke mit einer kleinen Mulde, aus der die Eier nicht wegrollen können.