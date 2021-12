Sachbeschädigung in Bexbach : An sechs Autos wurden Reifen platt gestochen

Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Bexbach In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag hat ein bislang unbekannter Täter in Bexbach an insgesamt sechs Fahrzeugen mehrere Reifen platt gestochen. Die Fahrzeuge waren in einer Parkfläche am Kindergarten in der Taubenstraße abgestellt.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unklar. Bereits am 11. Dezember wurden an gleicher Örtlichkeit die Reifen von vier abgestellten Fahrzeugen zerstochen, heißt es in der Pressemitteilung der Polizei weiter.