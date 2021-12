Unfallflucht in Frankenholz : Autofahrer nach Unfall gesucht

Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa Foto: dpa/Carsten Rehder

Frankenholz (red) Die Polizei fahndet nach einem Autofahrer, der am vergangenen Donnerstag, 22. Dezember, kurz nach 21 Uhr in der Höcherbergstraße in Frankenholz einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Fahrer eines Opel Astra mit Homburger Kreiskennzeichen fuhr laut Polizeiangaben an einem vor ihm stehenden Linienbus und einem anderen Fahrzeug vorbei, um anschließend weiter in Richtung Höchen zu fahren.

Als sich dieser bereits mittig auf der Fahrbahn befand, versuchte ein aus Richtung Bexbach kommendes, unbekanntes Fahrzeug wiederum, links an dem Astra vorbeizufahren. Hierbei kam es laut Polizeiangaben zur Kollision beider Fahrzeuge. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend mit seinem ebenfalls unbekannten Autor unerlaubt von der Örtlichkeit.