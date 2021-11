Laternenfeste : Hier gibt es Martinsumzüge in Homburg, Bexbach und Kirkel

Sie dürfen wieder Laternelaufen zum Martinstag, auch in Homburg, Bexbach und Kirkel gibt es Umzüge. Foto: picture-alliance/ dpa/Carsten Rehder

Homburg/Bexbach/Kirkel Vor einem Jahr durfte man nicht, jetzt sind Martinsumzüge wieder erlaubt.

Im vergangenen Jahr hatte es auch St. Martin schwer. Und die Kinder. Denn sie durften nicht mit ihren Laternen gemeinsam singend durch die Straßen ziehen. Kein Feuer, kein Kinderpunsch, kein „Rabimmel, rabammel, rabumm“. Corona machte da allen einen dicken Strich durch die Rechnung. Zwar wurden dann noch ein paar Alternativ-Versuche gestartet mit Laternen in den Fenstern oder Brezel to go – und hin und wieder konnte man auch im Jahr 2020 auf der Straße ein einsames Laternenlicht erspähen und ein vorsichtiges Lied. Doch es war eben nicht dasselbe.

Das ist diesmal anders, St. Martin darf reiten, die Kinder wieder das traditionelle „Ich geh‘ mit meiner Laterne …“ schmettern. Wo das möglich ist, verrät unser Überblick über die Martinsfeiern, die unserer Zeitung gemeldet wurden.

Bexbach: Am Mittwoch, 10. November, startet der Umzug in Bexbach um 17.30 Uhr auf dem Vorplatz der katholischen Kirche St. Martin mit einer kleinen Andacht. Der Umzug, der von Martinsliedern umrahmt wird, führt ein Stück über die Rathausstraße, um dann in die Grüne Lunge einzubiegen. Er geht weiter bis zum Spielplatz und über dieselbe Strecke wieder zurück zum Vorplatz der Kirche. Dort gibt es ein kleines Martinsfeuer. Außerdem werden – gegen kleines Entgelt – Glühwein und Brezeln angeboten. Die Pfarrei Heiliger Nikolaus lädt dazu alle Kinder – mit und ohne Laterne – und Erwachsene ein.

Frankenholz: Ebenfalls am Mittwoch, 10. November, findet der Martinsumzug in Frankenholz statt. Beginn ist um 17.15 Uhr in der Kirche St. Josef. Die ökumenische Feier dauert etwa 30 Minuten und wird musikalisch umrahmt von einer Gruppe der Kita der Arbeiterwohlfahrt. Danach führt der Martinszug durch die Straßen um die St. Josefskirche. Eine Bläsergruppe aus Münchwies wird den Umzug musikalisch begleiten. Die Freiwillige Feuerwehr sichert die Straßen ab. Auf dem Schulhof entzündet die Feuerwehr ein großes Martinsfeuer. Ein Martinsmarkt bietet Glühwein oder Rostwürste an. Auch eine Tombola ist vorgesehen.

Oberbexbach: Am Donnerstag, 11. November, ist der Martinsumzug in Oberbexbach. Beginn ist ebenfalls um 17.30 Uhr mit einer kleinen Andacht auf dem unteren Schulhof der Grundschule Oberbexbach. Der Umzug führt die Straße Kälberberg und die Pfarrstraße hinunter. Er biegt ein in die Luitpoldstraße, geht bis zur Martin-Luther-Straße, biegt rechts ab in die Frankenholzer Straße und endet am Alten Sportplatz. Dort erwartet die Teilnehmer das Martinsfeuer. In Bexbach wird um Lebensmittel- und Geldspenden für die Tafel in Homburg gebeten, in Oberbexbach um Geldspenden für die Lebenshilfe in Homburg.

Kleinottweiler: Der Ortsrat von Kleinottweiler veranstaltet im Ort mit Unterstützung des Fördervereins Dorfleben und der Feuerwehr einen Martinsumzug am Sonntag, 7. November. Mit dabei werden Pferd, Feuer, Zuckerbrezeln und Glühwein sein. Los geht‘s um 17.30 Uhr an der Ecke Homburger Straße/Birkenstraße/Altstadter Straße, wie der Ortsrat mitteilt.

Höchen: Der Ortsrat Höchen lädt ein zum St. Martinsumzug, am Donnerstag, 11. November. Die Feier beginnt mit einer ökumenischen Andacht um 17.30 Uhr an der Kreuzung zum Höcher Turm. (Hundeverein/TuS-Sportanlage/Turm) Anschließend spazieren die Kinder mit ihren Laternen und alle anderen Zugteilnehmer hoch zum Gasthaus Höcherberg. St. Martin, hoch zu Ross, wird alle begleiten. Die Blaskapelle um den Höcher Bub Thomas Stauner spielt St. Martinslieder. Die Feuerwehr Höchen und das Deutsche Rote Kreuz kümmern sich um die Sicherheit der Zugteilnehmer. Ein kleines St. Martinsfeuer wird angezündet und die Kinder erhalten kostenfrei ihre St. Martinsbrezel.

Homburg: In Homburg gibt es am Donnerstag, 11. November, einen Martinsumzug. Treffpunkt für Kinder und Erwachsene mit ihren bunten Laternen (Fackeln und Kerzen sind verboten) ist um 17 Uhr auf dem historischen Marktplatz. Gegen 17.15 Uhr macht sich der Zug mit St. Martin und der Pfarrkapelle Kirrberg auf den Weg durch die Stadt, Ziel ist erneut der Marktplatz, wo den Kindern eine Geschichte zu St. Martin vorgelesen wird, St. Martin teilt seinen Mantel mit dem Bettler und das Martinsfeuer wird entzündet. Auf die Kinder wartet dann eine kleine Überraschung, verspricht die Stadt.

Beeden: Auch in Beeden wieder eine Feier zu St. Martin veranstaltet. Diese findet am Mittwoch, 10. November, an der katholischen Kirche statt. Beginn ist um 18 Uhr. Die Feier wird von Beeder Vereinen und Institutionen gestaltet. Nach der Begrüßung singen die Kinder der Kindertagesstätte „Aller-Hand“ vor der Kirche einige Lieder. Danach findet ein Laternenzug, mit dem St. Martin hoch zu Ross und einer Musikkapelle an der Spitze, über die Schwarzweiherstraße, die Wiesenstraße, die Hirtenstraße und die Flurstraße, zurück zur Kirche statt. An der Kirche werden Zuckerbrezeln an alle Kinder verteilt. Zu der Veranstaltung sind alle Beeder Familien mit und ohne Kinder eingeladen.

Jägersburg: Am Mittwoch, 10. November, findet um 18 Uhr in der katholischen Kirche von Jägersburg eine St.-Martins-Andacht für die Kinder statt. Mitgestaltet wir diese von der Wölflingsgruppe der Pfadfinder. Anschließend formiert sich der Laternenzug und führt zum Parkplatz am Schlossweiher, wo das Martinsfeuer abgebrannt wird. Der Zug wird von St. Martin hoch zu Ross angeführt. Die Jägersburger Pfadfinder versorgen wie immer die Teilnehmer am Feuer mit Brezeln, Kinderpunsch und Glühwein. Bons können im Vorverkauf im Kindergarten oder vor der Martinsandacht ab 17.30 Uhr an der Kirche erworben werden – so lange der Vorrat reicht. Der Erlös des Umzuges kommt einem guten Zweck zugute.