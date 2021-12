Stockende Tarifverhandlungen : Darum streiken heute Mitarbeiter der Bexbacher Schokoladenfabrik Fuchs & Hoffmann

Bexbach Zurzeit scheint es kein Vorwärtskommen bei den Tarifverhandlungen zu geben. Unter anderem bei den geforderten und angebotenen Lohnzuwächsen gibt es Diskrepanzen zwischen Belegschaft und Arbeitgebern. Und nicht nur da. Deshalb legen heute die Beschäftigten die Arbeit nieder.

Warnstreik beim Schokoladenproduzenten Fuchs & Hoffmann in Bexbach: Dazu hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) die Mitarbeiter aufgerufen. Nach Angaben des Saar-NGG-Chefs Mark Baumeister sollen die Beschäftigten am heutigen Mittwoch, 15. Dezember, ab 12 Uhr die Arbeit niederlegen.

Darum geht es bei dem Tarifstreit

Feuer in Bexbacher Schokofabrik richtet hohen Schaden an

Unglück am Feiertag : Feuer in Bexbacher Schokofabrik richtet hohen Schaden an

Die Arbeitnehmer fordern 2,65 Prozent mehr Gehalt und zwar ab 1. Juni kommenden Jahres. Das entspreche dem Abschluss bei Unternehmen, die dem Flächentarif angehören. Beim Bexbacher Hersteller gilt nach Gewerkschaftsauskunft seit 2015 ein Haustarif. Außerdem verlangt die NGG weitere Verbesserungen für die 130 Beschäftigten des Werkes der Krüger-Gruppe. Damit soll ein ähnliches Lohnniveau wie in vergleichbaren Betrieben erzielt werden. Die Verhandlungsführer auf Arbeitnehmerseite bieten im Gegenzug an, Verbesserungen im Manteltarif ins kommende Jahr zu verschieben.

Abschluss bei Ludwig-Schokolade in Saarlouis

Im Sommer hatte es für das ebenfalls zur Krüger-Gruppe gehörende Saarlouiser Unternehmen Ludwig-Schokolade einen Abschluss gegeben, weil der Betrieb zum Flächentarif zurückkehrte. Der sieht 2,65 Prozent mehr Geld für dieses Jahr und ein Plus in ähnlicher Höhe 2022 vor.

Nach Angaben der Krüger-Gruppe ist sie an 21 Produktionsstandorten vertreten. Dort werden Zulieferprodukte und ladenfertige Angebote hergestellt. Vertretungen gibt es nicht nur in Deutschland, sondern unter anderem auch in Nordamerika, Großbritannien, Frankreich und in Asien. Seinen Sitz hat der Konzern in Bergisch Gladbach. Schätzungen von Branchenkennern gehen von weit mehr als 5200 Mitarbeitern aus.