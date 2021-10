Am Freitagmorgen : Zwölf Fahrzeuge in Auffahrunfall auf der A 62 verwickelt

Nohfelden Gleich zwölf Autos waren am frühen Freitagmorgen auf der A 62 in einen Auffahrunfall geraten. Der Verursacher? Ein Reifen. Was genau passiert ist.

Gegen 6.30 Uhr am Freitagmorgen hat sich auf der A 62 ein Unfall mit zwölf Fahrzeugen ereignet. Das teilte die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mit.