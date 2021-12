Leichtathletik : Doppel-Gold zum Abschied

Nicole Walter von der LG Run N Ride Bexbach gewann bei der Landesmeisterschaft über zehn Kilometer in der Altersklasse W 35 den Titel – wie Franz Hüther (rechts) in der M 65. Stefan Emser wurde Sechster in der M 60. Foto: LG Run N Ride Oberbexbach

Bexbach Die Leichtathletik-Gemeinschaft Run N Ride Bexbach wird 2022 nicht fortgesetzt.

Die Leichtathletik-Gemeinschaft LG Run N Ride Bexbach, die aus dem TV 1886 Bexbach und dem Prießnitz-Kneipp-Verein Bexbach besteht, wird es im kommenden Jahr nicht mehr geben. Der Vertrag läuft am 31. Dezember aus – verlängert wird er nicht. Somit starten die Sportler der beiden Clubs ab dem 1. Januar wieder für ihre jeweiligen Stammvereine.

Bei der Landesmeisterschaft über zehn Kilometer in Saarbrücken gingen die Sportler aber noch ein letztes Mal gemeinsam für die LG Run N Ride Bexbach an den Start. Und das sehr erfolgreich. Gleich zwei Goldmedaillen sammelte die Leichtahtletik-Gemeinschaft in der saarländischen Landeshauptstadt.

In der Altersklasse (AK) W 35 siegte Nicole Walter in der Zeit von 51:36 Minuten. Der zweite Saarlandmeister-Titel ging an Franz Hüther. Er kam in der AK M 65 nach 46:25 Minuten ins Ziel. Eine starke Leistung zeigte auch Stefan Emser, der in der AK M 60 trotz starker Konkurrenz Sechster wurde. Emser benötigte für die zehn Kilometer 52:37 Minuten.

Eine längere Distanz bewältigten ihre Clubkollegen Jonas Amri und Carsten Buschlinger. Sie gingen nicht in Saarbrücken an den Start, sondern bei einem Trailmarathon in Alsbach im Westerwald. 900 Höhenmeter mussten auf der 42,3 Kilometer langen Strecke erklommen werden. Der Lauf war nichts für zarte Gemüter. Nur bei zwei Verpflegungsstationen konnten die Teilnehmer sich erfrischen oder mit Proviant eindecken. Bei Straßenmarathons ist das in der Regel alle fünf Kilometer der Fall. Neben dem Lauf wartete noch eine andere Herausforderung auf die Teilnehmer. Mit Hilfe eines GPS-Geräts und eines Handys mussten an vier Fundstellen sogenannte Souvernirs aufgesammelt und ins Ziel gebracht werden.

Am Ende waren die Bexbacher zeitgleich 6:14:12 Stunden unterwegs. In der Männerklasse bedeutete dies für Amri Rang neun, dahinter folgte ihm als Zehnter Buschlinger. Die Organisatoren nannten diese Herausforderung übrigens „Kleiner Unfug“. Dementsprechend gibt es auch einen „Großen Unfug“ über 68 Kilometer. Die beiden Bexbacher überlegen noch, welchen „Unfug“ sie im kommenden Jahr in Angriff nehmen wollen.