Heftige Reaktion aus Bexbach : Deutscher Karnevalsverband „bestürzt“ über Düsseldorfer Zug-Verschiebung auf den 8. Mai

Bexbach Wegen Corona sind nicht nur die Termine der Saar-Umzüge in Saarbrücken-Burbach Neunkirchen gefährdet. Statt im Frühjahr erst kurz vor Sommer närrisch über die Straßen ziehen: Das planen die Düsseldorfer Karnevalisten. Doch das ruft heftige Kritik aus Bexbach hervor, wo der Bund Deutscher Karneval (BDK) als Dachverband seinen Sitz hat.

Der Bund Deutscher Karneval (BDK) hat die angekündigte Verschiebung des Rosenmontagszugs in Düsseldorf auf den 8. Mai 2022 heftig kritisiert. Man sei „bestürzt und beschämt“ über die Entscheidung vom Comitee Düsseldorfer Carneval (CC), teilte BDK-Präsident Klaus-Ludwig Fess am Freitag, 26. November, in Bexbach mit. Die Düsseldorfer Entscheidung stelle „einen eklatanten Verstoß“ gegen die Satzung des BDK dar, nach der vor dem 11.11. eines Jahres und nach Aschermittwoch des Folgejahres keine karnevalistischen Veranstaltungen stattfinden sollen.