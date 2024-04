Alle Infos im Überblick Muttertag 2024: Ursprung, Geschichte und beliebte Geschenke

In der früheren DDR gab es offiziell keinen Muttertag. Stattdessen feierte man dort den Frauentag am 8. März, an dem man die Selbstständigkeit und Gleichberechtigung der berufstätigen Frau forderte. Gleichzeitig wurden die Frauen an diesem Tag aber auch besonders verwöhnt. Viele Familien in der DDR orientierten sich aber auch am westlichen Muttertag und beschenkten ihre Mutter am zweiten Sonntag im Mai. Dann gab es ein Frühstück ans Bett und den obligatorischen Blumenstrauß.