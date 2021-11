Das sollte man in diesem Jahr kennen : Adventstrends 2021: Von Räucher-Merkel bis zum Lebkuchen-Smoothie

Weihnachtstrends des Jahres? Angela Merkel qualmen lassen, teure Adventskalender verschenken und statt auf den Weihnachtsmarkt in einen kitschig erleuchteten Park oder Zoo gehen.

Single All The Way: In einem Jahr, in dem so viel von Regenbögen die Rede war, darf bei den Weihnachtsfilmen, die meist sehr hetero sind, diesmal die queere romantische Komödie nicht fehlen. Netflix hat „Single All The Way“ mit Michael Urie, Philemon Chambers und Kathy Najimy im Programm. „Peters bester Kumpel soll beim Weihnachtsbesuch zu Hause seinen Freund spielen. Doch nach den Verkupplungsversuchen seiner Familie ändern sich ihre Pläne und Gefühle.“