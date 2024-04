Let’s Dance 2024 „Als Papa könnte ich nicht stolzer sein“ – Detlef Soost zeigt Kinderfotos von Tochter Chani

Er wurde 1970 in Ost-Berlin geboren. Sein Vater stammte aus Ghana, seine Mutter aus Deutschland. Seit seinem 10. Lebensjahr wuchs er in einem Kinderheim auf, da seine Mutter an einer manischen Depression litt. Sie verstarb, als Detlef Soost gerade ein mal 13 Jahre alt war. Auf die Unterstützung seines Vaters konnte Soost leider nicht hoffen, da dieser die Vaterschaft abstritt. Der bekannte Choreograf Soost traf seinen Vater nur ein einziges Mal in Ghana, ein Jahr bevor auch dieser 2007 starb. Seine Halbschwester aus Ghana lernte er 2000 kennen, die ihn davor versuchte jahrelang ausfindig zu machen.