Mit WhatsApp, Telegram und Co. Zum Verschicken – die besten Sprüche zum Muttertag für WhatsApp

Am 12. Mai ist Muttertag. Am Festtag der Mütter sind nette Worte angesagt, auch wenn man vielleicht seine Mama nicht direkt in die Arme schließen kann. Wir haben ein paar Vorschläge gesammelt.

24.04.2024 , 10:47 Uhr

Natürlich sind Blumen schöner, aber mit einem digitalen Gruß kann man am Muttertag auch punkten. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand