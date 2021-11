Trauer bei den Leichtathleten : Sportler trauern um Joachim Marahrens

Michael Conrad (links), Vorsitzender des TV Homburg und Joachim Marahrens gratulierten Emely Rothfuchs am Dienstagabend bei einem kleinen Empfang im Homburger Waldstadion zur Deutschen Meisterschaft über 300 Meter. Foto: Markus Hagen

Homburg In der Leichtathletik in Homburg und dem Saarpfalz-Kreis war Marahrens eine bekannte Größe. In der vergangenen Woche ist der langjährige Trainer im Alter von 77 Jahren gestorben.