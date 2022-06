Hoher Besuch aus Speyer : Der Bischof besucht die Bexbacher Pfarrei

Bischof Karl-Heinz Wiesemann kommt nach Bexbach. Foto: Yvette Wagner/Bischöfliche Pressestelle Speyer Foto: Yvette Wagner/Bischöfliche Pressestelle Speyer

Bexbach Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann besucht am Mittwoch und Donnerstag, 29. und 30. Juni, die Pfarrei Heiliger Nikolaus in Bexbach. Im Mittelpunkt der Visitation stehen Gespräche und der Austausch mit den ehrenamtlich Engagierten der Pfarrei, den Gemeindeausschüssen, dem Verwaltungsrat, dem Pfarreirat, dem hauptamtlichen Seelsorgeteam, wie es in der Pressemitteilung der Bexbacher Katholiken heißt.

Themen werden dabei die Situation in der Pfarrei sowie Ideen und Pläne zur Weiterentwicklung der Gemeinden sein. Der Bischof wird am zweiten Tag seiner Visitation außerdem die katholischen Kindergärten St. Dominikus in Bexbach und St. Barbara in Oberbexbach besuchen. Am Nachmittag ist er zu Gast im Seniorenheim am Blumengarten. Mit den Bewohnern wird er dort einen Gottesdienst feiern. Am Abend trifft er sich mit den Gremien der Pfarrei.