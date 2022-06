Schaden an VW Multivan : Polizei fahndet nach unbekanntem Unfallfahrer

Bexbach Der Unfall passierte am Dienstag gegen 10.25 Uhr in der Frankenholzer Straße.

Bei einem Unfall in der Frankenholzer Straße in Bexbach hat es einen VW Multivan mit Neunkircher Kennzeichen getroffen, der am Straßenrand geparkt war. An dem Auto entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von rund 1500 Euro. Am Dienstag, 31. Mai, gegen 10.25 Uhr hatte ein Unbekannter den Van beim Vorbeifahren gestreift. Danach entfernte sich der Unfallfahrer, ohne sich um den Schaden, den er angerichtet hatte, zu kümmern. Die Polizei bittet alle, die Hinweise zu dem Unfall machen können, sich bei ihr zu melden.