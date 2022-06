Entscheidungsspiel : Entscheidungsspiel zwischen Bexbach und Höchen

Komm in meine Arme: Der SV Bexbach schien am Sonntag gegen Bruchhof alles zu verspielen. Doch der SV rettete nach 0:3-Rückstand noch ein Remis. Hier feiern „Doppelpacker“ Kelly Lauck (li.) und Jeremia Becker Laucks Tor zum 3:3-Endstand. Foto: Fabian Kleer

Bexbach/Höchen Der verrückte Zweikampf in der Kreisliga A Bliestal geht in die Verlängerung. Am Mittwoch um 19 Uhr kommt es in Oberbexbach zum Entscheidungsspiel zwischen dem SV Bexbach und dem SV Höchen um Meisterschaft und Bezirksliga-Aufstieg.

Dabei sprach vor dem letzten Spieltag der regulären Saison eigentlich alles für die Bexbacher. Der SV hatte vor der Partie zehn seiner letzten elf Spiele gewonnen. Nur das direkte Duell mit Höchen endete Ende Mai Unentschieden (2:2). Mit zwei Punkten vor den Höchern ging Bexbach als Spitzenreiter in sein vermeintlich letztes Spiel am Sonntag beim Tabellenachten SV Bruchhof-Sanddorf. Das Hinspiel hatte Bexbach klar mit 4:0 für sich entschieden. Ein bisschen Druck beim Ligaprimus war zwar schon auf dem Kessel: Weil Höchen die Punkte am letzten Spieltag kampflos erhielt – Gegner Olympia Calcio Neunkirchen sagte die Partie ab – wussten die Bexbacher, dass sie die Partie gegen Bruchhof gewinnen müssen, um Platz eins zu verteidigen. Trotzdem hatte der SV alle Trümpfe in der Hand.

Doch es kam anders. Zur Halbzeit lag Bexbach mit 0:3 zurück und drohte alles zu verspielen. Aber nach der Pause berappelte sich die Gäste. Kelly Lauck (58. Minute), Tobias Pirker (60.) und erneut Lauck (74.) glichen binnen 15 Minuten zum 3:3 aus. Christoph Schmidt hätte Bexbach zehn Minuten vor Schluss sogar in Front schießen können – doch es blieb beim Remis. Nun haben Bexbach und Höchen beide 67 Punkte. Das bedeutet: Entscheidungsspiel. Der Showdown steigt am Mittwoch in Oberbexbach.