Stromleitungen gelegt : Leitungsarbeiten in der Rathausstraße in Bexbach

Die Stadtwerke beginnen mit Leitungsarbeiten in der Rathausstraße Bexbach. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf/Thorsten Wolf;GMLR

Bexbach Die Stadtwerke Bexbach beginnen an diesem Dienstag, 18. Januar, mit dem letzten Bauabschnitt in der Rathausstraße in Bexbach-Mitte. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis Mitte März dauern. Witterungsbedingt kann es eventuell zu Abweichungen kommen, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Maßnahme erstreckt sich von der Rathausstraße in den oben genannten Kreuzungsbereich. Es werden, wie im ersten Bauabschnitt, die Hauptversorgungsleitungen Gas und Wasser sowie die Hausanschlüsse saniert beziehungsweise erneuert. Während der Bauzeit wird eine Drei-Wege-Ampel eingerichtet, sodass der Verkehr weiter fließen kann. Die Zufahrten für die Anwohner werden, soweit möglich, gewährleistet. Wir bitten um Verständnis, dass es in dieser Zeit Einschränkungen geben wird.