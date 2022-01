In der Silvesternacht : Unbekannter stiehlt Kennzeichen von parkenden Autos in Bexbach

Blaulicht (Symbolbild): In Bexbach wurden Autokennzeichen gestohlen. Foto: dpa/Friso Gentsch

In der Silvesternacht mussten Polizei und Feuerwehr mehrfach ausrücken. Teilweise wurden die Beamten auch attackiert. In Bexbach hat sich dagegen ein Dieb, an parkenden Autos zu schaffen gemacht.

Ein Dieb hat in Bexbach insgesamt elf Autokennzeichen gestohlen. Wie die Polizeiinspektion Homburg mitteilt, ereignete sich die Tat in der Silvesternacht zwischen 1:00 Uhr und 7:00 Uhr.

In der Mozart-, Friedrich- und Paul-Gerhard-Straße hatte der Unbekannte bei neun Fahrzeugen jeweils das hintere Schild abmontiert, bei einem Auto waren es sogar beide Kennzeichen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas gesehen hat, soll sich unter der 06841 1060 melden.

(sle)