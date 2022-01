Einsätze in der Nacht : Silvester im Saarland: zahlreiche Brände und Attacken auf Polizisten

Zahlreiche Polizei-Einsätze in der Neujahrsnacht im Saarland. (Symbolbild) Foto: dpa/Andre van Elten

Saarbrücken Die Städte Saarbrücken und Saarlouis hatten vorsorglich verfügt, dass an neuralgischen Orten kein Feuerwerk gezündet werden durfte. Darüber hinaus galt dort auch ein Alkohol- und Versammlungsverbot. Dennoch musste die Polizei in der Neujahrsnacht laufend ausrücken. In Burbach brannte gleich mehrfach ein Weihnachtsbaum.

Immer wieder haben Feuerwehr und Polizei in der Neujahrsnacht saarlandweit zu Bränden ausrücken müssen. Bis zum frühen Samstagmorgen, 1. Januar, registrierten die Helfer 17 Einsätze. Offensichtlich besonders angetan hatte Tätern der große Weihnachtsbaum in Saarbrücken-Burbach. Dort musste sich die Polizei auch gegen Angriffe zur Wehr setzen.

Außerdem kam es im Zusammenhang mit Silvesterfeuerwerken zu Verstößen gegen das Waffengesetz. Das meldet ein Sprecher des Führungs- und Lagezentrums in Saarbrücken auf SZ-Anfrage.

Hier ein Überblick über bisher bekannte Fälle:

In Neunkirchen standen in der Nacht Container in Flammen.

Alarm auch in Alt-Saarbrücken wegen eines Containerbrandes.

Zu einem Küchenbrand wurde die Feuerwehr nach Kleinblittersdorf gerufen.

Auch in Saarbrücken-Burbach brannte es in einer Küche. In beiden Fällen soll Essen auf dem Herd Auslöser dafür gewesen sein.

Bei einem Garagenbrand in Lebach-Steinbach wurden auch Fahrzeuge beschädigt.

Weitere Brände wurden aus Saarbrücken-Herrensohr und -St. Johann gemeldet.

Den schwierigsten Einsatz hatten die Ermittler in Burbach zu bewältigen. Dort wurde mehrfach versucht, den Christbaum auf dem Pariser Platz in Flammen aufgehen zu lassen. Als die Polizei einschritt, sollen Beteiligte die Beamten mit Steinen beworfen haben. Einen mutmaßlichen Täter nahm die Polizei fest.

Notrufe erhielt sie landesweit im Zusammenhang mit Silvesterknallereien – trotz des deutschlandweit verhängten Verkaufsverbots. So stellten die Fahnder in einigen Fällen fest, dass unter anderem in Dillingen, Beckingen und Saarbrücken wegen Mangels an Feuerwerkskörpern Schreckschusswaffen eingesetzt wurden, um das neue Jahr lautstark zu begrüßen. Das ist aber verboten, auch wenn jemand die Waffe ganz legal sein eigen nennt. Darum ermittelt die Polizei nun in mehreren Fällen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.